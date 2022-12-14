В Минцифры не поддержали возможный запрет на удаленную работу из-за границы для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Минцифры РФ не поддержали возможное введение запрета на удаленную работу из-за границы для россиян на законодательном уровне. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что решение о формате работы сотрудников IT-компаний должны приниматься внутри предприятий. В Минцифры также высказали необходимость анализа удаленной работы для специалистов, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

Возможность удаленной работы министерство не видит для разработчиков проектов по развитию государственных систем. По мнению Минцифры, подобное условие необходимо включать в госконтракты.

Ранее стало известно, что законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян могут внести в Госдуму уже в ближайшее время. Об этом заявил соавтор инициативы и член СФ РФ Андрей Клишас.

По данным российских СМИ, законопроект может быть принят в РФ до конца 2022 года. Он может затронуть тех, чей труд связан с секретной информацией, например, госслужащих, силовиков и работников некоторых транспортных отраслей.

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