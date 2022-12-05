Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

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В отношении россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации, но продолжающих работать в российских компания, могут разработать дополнительные меры, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно", – сказал сенатор в интервью газете "Ведомости".

Парламентарий считает, что в первую очередь ограничения на удаленную работу в российских компаниях из-за рубежа следует вводить для сотрудников "чувствительных сфер" экономики, в том числе транспортной безопасности и государственного сектора.

Клишас отметил, что препятствовать возвращению россиян в страну невозможно, поскольку это противоречит конституции, однако, считает он, не стоит таких граждан уговаривать вернуться и предлагать за это какие-то "дополнительные плюшки".

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уточнил, что уехавшие из России граждане могут спокойно вернуться домой, поскольку остаются гражданами страны. При этом депутат считает, что такие люди рискуют столкнуться с общественным порицанием.

До этого глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. При этом, считает он, рестрикции должны прежде всего касаться предпринимателей, которые получили свои активы в результате приватизации.



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