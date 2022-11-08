Эксперт предупредил уехавших россиян о налоговых рисках при продаже недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам, покинувшим страну, придется заплатить повышенный налог при продаже своей недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия".

Замглавы юридического департамента федеральной компании "Этажи" Сергей Чужаков уточнил, что речь идет о тех гражданах, которые будут отсутствовать длительное время. По его словам, через некоторое время они теряют статус налогового резидента и ставка налога вырастает с 13 до 30%.

Кроме того, для таких категорий граждан налог исчисляется из всей суммы, полученной при продаже недвижимости. Чужаков отметил, что для тех, кто имеет статус налогового резидента, условия другие – вычитается сумма понесенных расходов.

Эксперт рассказал, что существуют некоторые исключения. Например, для жилой недвижимости, срок владения которой превышал три года, и если ее получили в результате наследования, приватизации или дарения.

"Если в ближайшей перспективе планируется продажа недвижимости со сроком владения менее 3–5 лет, есть смысл позаботиться о том, чтобы сохранить статус налогового резидента", – сказал он.

Чужаков подчеркнул, что оставить за собой статус налогового резидента можно, если находиться на территории РФ не менее 183 дней.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за то, чтобы зарплаты уехавших из страны россиян облагались НДФЛ. По его словам, если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России и заработную плату они получают из источников РФ. Он призвал сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан.

В свою очередь, юрист Елена Родионова отметила, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.

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