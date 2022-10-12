Переехавшие в Казахстан россияне поделились бытовыми проблемами

Свыше 200 тысяч граждан РФ после объявления частичной мобилизации въехали на территорию Казахстана. Вместе с тем 147 тысяч россиян за тот же период покинули страну. Об этом сообщили в МВД республики. Люди, которые решили перебраться в Казахстан, рассказали Москве 24, с какими проблемами им пришлось столкнуться, а также как местные жители относятся к эмигрантам.
"Будут сожалеть"
В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. На фоне этого некоторые россияне приняли решение покинуть родину. Близлежащие страны зафиксировали приток эмигрантов из РФ. В частности, о росте их числа ранее сообщили в МВД Грузии. В ведомстве уточнили, что такая ситуация наблюдалась в конце сентября, однако сейчас она стабилизировалась. Число ежедневно въезжающих в Грузию и покидающих ее пределы россиян практически стало равным.
В Казахстане также отметили приток граждан РФ. С 21 сентября в республику, по официальным данным, прибыли свыше 200 тысяч человек. При этом за тот же период ее территорию покинули 147 тысяч россиян. В СМИ появлялись сообщения о том, что в общей сложности с начала частичной мобилизации из России якобы уехали 700 тысяч граждан.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что соответствующие данные похожи на какую-то утку. Он добавил, что не располагает точными цифрами, однако озвученная статистика в СМИ далека от реальности. "Не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", – подчеркнул Песков.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал граждан, которые покинули территорию России.
"В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее спикер Госдумы предположил, что многие из тех, кто покинул РФ на фоне частичной мобилизации, вернутся на родину, встав в очереди через границу.
"Ценник на жилье взлетел"
Москвичка Екатерина вместе со своим молодым человеком приняла решение уехать из России сразу после объявления частичной мобилизации. В Астане влюбленные нашли дом на семерых жильцов с арендной платой 750 тысяч тенге (около 99 000 тысяч рублей, с каждого по 14 тысяч 143 рубля) за месяц.
По словам Екатерины, негатива в сторону эмигрантов нет. Наоборот, все люди предлагают помочь, отмечает она.
"Когда мы делали документ ИИН, было приятно, что правительство Казахстана так отнеслось к ситуации. Выделило огромные площади – во Дворце молодежи в Астане было открыто более 70 окошек и столиков, где можно было сделать документ довольно быстро. Там нам предлагали бесплатные булочки, чай, отношение было более чем хорошее", – поделилась девушка.
Однако есть одно но – почти все местные пытаются поднять тему политики, продолжает Екатерина.
"Без агрессии, скорее просто поинтересоваться... Никто не ругается, сильного прессинга мы не чувствуем. Странная, миролюбивая позиция – я выскажу свое мнение, но приму тебя", – уточнила девушка.
Обман на деньги
Столичный IT-специалист Илья 25 сентября вылетел на самолете до Екатеринбурга, а уже 26 сентября пересек границу Казахстана. Он смог заранее забронировать жилье в Астане на два дня.
Квартира находится почти в самом центре города. Однако хозяин сдал ее в ужасном состоянии – грязную, с отклеивающимися обоями, без постельного белья.
"Но мы решили, что находимся не в той ситуации, чтобы неделю-две искать жилье и согласились с этим вариантом. Тут еще помог риелтор тем, что смог уговорить хозяина убрать из суммы платежа депозит и выбить половину суммы на проведение клининга в квартире", – рассказал молодой человек.
За трехкомнатную квартиру Илья с друзьями платит 65 тысяч рублей в месяц. "Случайно нашли в квартире договор с предыдущим съемщиком, там была указана сумма примерно в два раза ниже", – добавил он.
По словам молодого человека, особых проблем с оформлением ИИН и других документов не возникло.
Сложнее всего оказалось получить местную карту, так как мультивалютный пластик выдает только один банк. Илье пришлось простоять в очереди шесть часов, но оформить ее так и не удалось. Какого-то негатива в сторону приезжих у местных жителей нет, продолжает он.
"В первый же день к нам подошли несколько местных жителей и спрашивали, откуда мы, как давно приехали, получилось ли устроиться. Советовали нам места, где можно поесть, объясняли, как стоит и не стоит вести себя на улице. Рекомендации касались того, что не нужно пить алкоголь в общественных местах", – вспоминает молодой человек.
Насовсем оседать к Казахстане Илья не будет. Он планирует перебираться в Юго-Восточную Азию, а затем в Европу.
"С негативном местных не сталкивались"
Уроженец Воронежа Андрей 23 сентября уехал из родного города вместе с друзьями. Уже на следующий день компания пересекла казахстанскую границу. На месте молодым людям удалось найти двухкомнатную квартиру в Актобе за 20 тысяч тенге (около 2 640 рублей) в сутки.
По словам Андрея, все необходимые документы удалось оформить без проблем, благодаря тому, что правительство страны выделило для этого новые места.
"ИИН мы получили в местном спортивном комплексе, в нем организовали 30 окон, электронную очередь и бесплатного нотариуса. Очередь была огромная, но примерно за полтора часа мы получили документ. Потом поехали в Центр обслуживания населения, оформили счет в банке и поехали получать карту", – рассказал молодой человек.
Облегчает ситуацию для приезжих и то, что в Казахстане работает российский агрегатор такси. Также некоторыми банковскими картами можно расплатиться через приложение, отметил Андрей.
Молодые люди продолжают работать удаленно в российских компаниях. Оставаться в Казахстане надолго они не собираются. "Чтобы остаться больше чем на месяц, нужно оформлять регистрацию. Это мы не планируем", – уточнил Андрей.
По его словам, дальше друзья полетят в Турцию или Таиланд и останутся там на какое-то время.