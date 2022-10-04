Свыше 200 тысяч россиян въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ

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Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

При этом 147 тысяч граждан РФ покинули территорию Казахстана. Еще семеро были депортированы.

"Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу. – Прим. ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", – приводит слова Ахметжанова РИА Новости.

Суд в Уральске накануне решил выдворить граждан России, которых задержали за пьяную драку у ночного клуба. В департаменте полиции отметили, что трое из этих россиян прибыли в республику из Саратовской области, а еще один – из Уфы.

Ранее Ахметжанов заявил, что Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Устанавливать и выдавать этих лиц будут в порядке экстрадиции в Россию.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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