МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении россиян

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Российское министерство обороны не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении уехавших в данные страны россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", – отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом свыше 64 тысяч покинули республику.

Отмечалось, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

