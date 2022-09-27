Имеющие бронь москвичи могут свободно выезжать за границу – комиссариат

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Имеющие бронь москвичи вправе свободно выезжать в другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы Максима Локтева.

"Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу", – пояснил он.

По словам Локтева, все необходимые бумаги оформляются в установленном порядке военным комиссариатом заранее, до объявления мобилизации.

Ранее стало известно, что около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом свыше 64 тысяч покинули республику.

Отмечалось, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

