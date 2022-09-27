Пункт мобилизации развернут в Северной Осетии на границе с Грузией

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Мобилизационный пункт военкомата планируется развернуть на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что на КПП прошло совещание с участием главы МВД Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.

"На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", – говорится в сообщении.

Накануне на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим там в случае прорыва резервистами пункта пропуска и уезда из страны без оформления пограничных документов.

По информации пограничного управления, КПП на данный момент функционирует в обычном режиме, никакие ограничения по выезду призывников не вводились. Сейчас проезда на пункте пропуска Верхний Ларс ожидают порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

