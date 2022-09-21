Власти Грузии не рассматривают введение визового режима с РФ

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Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ частичной военной мобилизации, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Кобахидзе, грузинский кабмин уделяет большое внимание обеспечению государственной безопасности. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране находится под полным контролем.
"Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели", – отметил Кобахидзе.
Ранее сообщалось, что более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для граждан России. Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ
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