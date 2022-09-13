Грузинские пограничники стали отказывать россиянам во въезде из Турции

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Некоторые граждане России получают отказ в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины, сообщает издание РБК.

"К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", – отметили в генконсульстве России в Трабзоне.

В ведомстве уточнили, что несколько раз в неделю получают жалобы на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи". В августе отказы происходили практически каждый день. Так, в "Сарпи" не пускали жителей СКФО, Крыма, граждан ДНР и ЛНР с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для граждан России. Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили.

Авторы обращения указывали на то, что для Грузии рост экспорта в Россию является угрозой, равно как и использование страны россиянами как способа смягчить эффект от международных санкций.