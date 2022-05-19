В Совфеде заявили, что РФ будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией

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Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Будем надеяться, будем работать в этом направлении", – сказал Карасин ТАСС на XIII Международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска из-за коронавируса. Согласно документу, ограничения также больше не распространяются на россиян, выезжающих в ДНР и ЛНР.

До этого Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией снял ограничения на выезд граждан РФ в ДНР, ЛНР, Армению и Киргизию через государственную границу. Также отменены ограничения на въезд в РФ граждан Киргизии и Армении, в том числе через российско-грузинскую границу.

