РФ снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией, сообщается в телеграм-канале правительства.

С 00:00 30 марта будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также на въезд граждан Монголии в РФ и выезд россиян в эту страну через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Ранее Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран. С 9 марта летать разрешено в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

До этого казахстанская авиакомпания Air Astana объявила, что приостанавливает полеты над территорией России. Ограничения вводились по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.

Также турецкая авиакомпания Pegasus Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. Пассажиры рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами могут бесплатно заменить билеты или осуществить полный возврат средств.