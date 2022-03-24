РФ снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией, сообщается в телеграм-канале правительства.
С 00:00 30 марта будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также на въезд граждан Монголии в РФ и выезд россиян в эту страну через сухопутный участок российско-монгольской границы.
Ранее Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран. С 9 марта летать разрешено в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
До этого казахстанская авиакомпания Air Astana объявила, что приостанавливает полеты над территорией России. Ограничения вводились по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.
Также турецкая авиакомпания Pegasus Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. Пассажиры рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами могут бесплатно заменить билеты или осуществить полный возврат средств.
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