Air Astana приостановит полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия

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Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты над территорией России. Об этом в пятницу сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Компания отметила, что ограничения вводятся по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией. Все полеты по данному направлению будут приостановлены.

Ранее турецкая авиакомпания Pegasus Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. пассажиры рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами могут бесплатно заменить билеты или осуществить полный возврат средств.

Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта изменила условия продажи билетов для граждан России. Теперь россияне смогут приобрести билеты по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются в России. Кроме того, компания будет выписывать единый билет на все сегменты маршрута, например, Москва – Стамбул – Мале. Летать на Turkish Airlines вне контура Россия – Турция более не получится.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.