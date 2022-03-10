Шереметьево временно закрывает терминал D

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Руководство аэропорта Шереметьево приняло решение с 15 марта временно закрыть терминал D. В пресс-службе воздушной гавани объяснили, что данная мера является вынужденной и связана с текущей ситуацией в области международных авиаперевозок.
"Перевод рейсов авиакомпаний из терминала D будет осуществляться согласно плану-графику в терминал B и терминал С соответственно. Авиакомпании и коммерческие партнеры заблаговременно проинформированы о предстоящих изменениях", – говорится в сообщении.
Международные рейсы, осуществляемые в том числе авиакомпаниями Vietnam Airlines, Korean Air, Air India, Air Serbia и другими, переведут в терминал C. Внутренние рейсы станет обслуживать терминал B.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ответ на это 28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет касается всех самолетов, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ. Аналогичное решение приняли Соединенные Штаты.
Московский аэропорт Шереметьево временно закроет терминал D – СМИ
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