Более 70 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 71 рейс.

Больше всего корректировок произошло в воздушной гавани Внуково. Там задержали 4 рейса. При этом 24 самолета там не взлетит вовсе.

В аэропорту Домодедово известно о переносе времени вылета для 2 лайнеров. Еще 15 взлетов там отменили.

В свою очередь, в Шереметьево 1 рейс задержали и 25 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили почти 90 рейсов. Больше всего корректировок было внесено в расписание Внуково.