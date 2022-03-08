Почти 90 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 85 рейсов.

Больше всего корректировок произошло в воздушной гавани Внуково. Там задержали 6 рейсов. При этом 31 самолет там не взлетит вовсе.

В аэропорту Домодедово известно о переносе времени вылета для 8 лайнеров. Еще 17 взлетов там отменили.

В свою очередь, в Шереметьево 7 рейсов задержали и 16 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили более 130 рейсов.

Больше всего корректировок было внесено в расписание Шереметьево. Там отменили 44 рейса и задержали 12.