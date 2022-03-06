Свыше 130 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах в ночь на 6 марта отменили более 130 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Шереметьево. Там отменили 44 рейса и задержали 12. В Домодедово отменено 29 рейсов и задержано 5. Во Внуково отменили 33 рейса и задержали 9.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Из-за санкций, введенных ЕС, полеты из России прекратила Royal Flight. В авиакомпании указали, что продолжают вывозить своих туристов из заграничных аэропортов.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.