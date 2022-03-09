Российские туристы за рубежом могут передать информацию о себе через госуслуги

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Застрявшие за границей туристы, испытывающие сложности с возвращением в Россию из-за ограничения авиасообщения, могут сообщить о себе через портал госуслуг. Об этом заявили в Минцифры РФ.

На портале доступна специальная форма, в которой нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания и ближайший аэропорт. В форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.

"Сбор сведений через госуслуги позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", – говорится в сообщении.

Ранее наблюдательный совет ассоциации "Турпомощь" принял решение обратиться к российскому правительству с просьбой помочь туристическим компаниям вывезти путешественников из-за рубежа и из регионов, где в настоящий момент закрыты аэропорты.

Туристы из РФ застряли за рубежом после того, как Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.