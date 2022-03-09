Российские туристы за рубежом могут передать информацию о себе через госуслуги

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Застрявшие за границей туристы, испытывающие сложности с возвращением в Россию из-за ограничения авиасообщения, могут сообщить о себе через портал госуслуг. Об этом заявили в Минцифры РФ.
На портале доступна специальная форма, в которой нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания и ближайший аэропорт. В форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.
"Сбор сведений через госуслуги позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", – говорится в сообщении.
Ранее наблюдательный совет ассоциации "Турпомощь" принял решение обратиться к российскому правительству с просьбой помочь туристическим компаниям вывезти путешественников из-за рубежа и из регионов, где в настоящий момент закрыты аэропорты.
Туристы из РФ застряли за рубежом после того, как Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: