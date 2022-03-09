Британия приравняла к уголовному преступлению появление российского самолета в ее небе

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Великобритания объявила уголовным преступлением появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве. Об этом заявил в Twitter глава британского министерства транспорта Грант Шэппс.

Он добавил, что теперь правительство может задерживать эти самолеты.

Ранее Россия ограничила использование своего воздушного пространства для всех самолетов Великобритании. В пресс-службе Росавиации уточнили, что мера является ответом на недружественные решения авиационных властей Великобритании.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпания существенно ограничить международные рейсы с 6 марта. Это касается компаний, которые имеют лизинговые самолеты. Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.