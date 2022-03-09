Авиакомпания Utair временно прервала полеты в Калининград

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С 10 марта авиакомпания Utair временно прекратит выполнять рейсы в Калининград. Причиной для принятия подобного решения стала оптимизация расписания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов на сайте Utair или в сторонних агентствах, если бронирование совершалось через них.

Ранее авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех зарубежных рейсов до 19 марта. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что причиной для принятия подобного решения стало ограничение полетов. Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законом порядке.