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Авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех зарубежных рейсов до 19 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Причиной такого решения стало ограничение полетов. В авиакомпании подчеркнули, что вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке.

Ранее авиакомпания S7 Airlines отменили все международные рейсы. Российские туристы, отправившиеся за рубеж рейсами S7, смогут вернуться на родину на рейсах партнерских авиакомпаний.

В "Аэрофлоте" заявили, что компания продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв контракта с американским поставщиком авиационного ПО Sabre Corporation. В компании отметили, что располагают собственной системой сервисов NDC. Также "Аэрофлот" сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.