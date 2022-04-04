Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами, сообщил Михаил Мишустин.
По его словам, будут сняты ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и другими странами.
"Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям", – приводятся слова премьер-министра в телеграм-канале правительства РФ.
Авиасообщение будет возобновлено с Аргентиной, Индией, ЮАР, Алжиром, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индонезией, Иорданией, Ираком. Кроме того, самолеты смогут летать в Кению, КНДР, Коста-Рику, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, на Мадагаскар и Мальдивы, а также в Малайзию, Марокко, Мозамбик, Молдавию, Монголию, Мьянму, Намибию, Оман, Пакистан, Перу, Саудовскую Аравию, на Сейшелы, в Сербию, Сирию, Таиланд, Танзанию, Тунис, Турцию, Уругвай, Фиджи, на Филиппины, Шри-Ланку, в Эфиопию и на Ямайку.
"Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", – пояснили в Оперштабе.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля посетить Таиланд стало проще. Туристам, которые путешествуют по программе для вакцинированных, теперь подходит не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Кроме того, отменен ПЦР-тест до въезда в страну, а сроки условного карантина сокращены до 5 дней – это обязательное размещение в отеле, где не менее 70% персонала полностью вакцинированы.
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
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