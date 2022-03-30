Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда запланировано больше всего перелетов по России в апреле этого года.
Так, самыми востребованными у россиян стали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград, передает РИА Новости.
На столицу приходится около 16% бронирований, а средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы.
В Санкт-Петербург оформлено около 9% авиабилетов. Средний чек за перелет в одну сторону составляет 6,6 тысячи рублей. А больше всего авиабилетов по этому направлению куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани.
В Сочи оформлено почти 8% авиабилетов. Чаще всего сюда в апреле будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. Средняя стоимость перелета составляет 8,4 тысячи рублей в одну сторону. В Минеральные Воды и Калининград перелет будет стоить около 8 тысяч рублей.
В топ-20 самых популярных направлений вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что после ухода с рынка Booking.com и Airbnb туристы из РФ начали бронировать отели напрямую, а также через российские сервисы и туроператоров.
Так, по ее словам, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, их ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru.
Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений
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