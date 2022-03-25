В РСТ рассказали, как россияне стали бронировать жилье после ухода иностранных агрегаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристы из РФ начали бронировать отели напрямую, а также через российские сервисы и туроператоров после ухода с рынка Booking.com и Airbnb. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину сообщает портал "Интерфакс-Туризм".

"После ухода Booking.com и Airbnb российские сервисы бронирования начали фиксировать рост посещаемости. Так, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, их ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru. Как считают эксперты, больше всего клиентов привлекают те платформы, которые давно на рынке и готовы к возросшему спросу", – рассказала Тюрина.

При этом, по ее данным, часть клиентов Booking, планировавшая отдыхать в конкретном отеле, бронирует номера напрямую на сайтах организаций.

"Заметный прирост продаж гостиничных номеров наблюдают и туроператоры. Многие небольшие отели, гостевые дома, которые раньше неохотно работали с агентским рынком, массово приходят к туркомпаниям и просят заключить с ними контракты, завести их тарифы в систему, хотят работать с турбизнесом", – добавила пресс-секретарь РСТ.

Она пояснила, что одно из преимуществ туроператоров – возможность бронировать не только размещение, но и ряд других услуг, включая перевозку.

Ранее сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. В организации указали, что вынуждены приостановить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.

До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила свою деятельность в Белоруссии.