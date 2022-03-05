Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

В организации указали, что вынуждены приостановить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.

Ранее сообщалось, что в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила свою деятельность в Белоруссии.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.