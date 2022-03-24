ЦИАН запустил онлайн-бронирование и посуточную аренду жилья

14:30
Фото: depositphotos/mikolajn
Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запустил сервис посуточной аренды жилья и добавил возможность онлайн-бронирования на сайте и в приложении, сообщает ТАСС.
Таким образом в ЦИАН ответили на увеличившийся рост спроса на посуточную аренду квартир по России и общий тренд на развитие внутреннего туризма.
Пользователи могут забронировать жилье на сайте по фиксированной цене на необходимый период. Опция доступна для большинства объектов в большинстве регионов России и для части объявлений в Москве и Санкт-Петербурге.
По совам руководителя направления посуточной аренды ЦИАН Дарьи Абрамовой, база краткосрочной аренды сервиса превышает 100 тысяч объектов. Годом ранее доля квартир в посуточной аренде составляла 12%, а в марте этого года выросла до 26%.
Ранее сообщалось, что российские сервисы по бронированию отелей и апартаментов фиксируют высокий рост продаж после приостановки деятельности Booking.com.
По словам руководителя отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Дениса Дроздовского, количество бронирований возросло более чем в два раза. В свою очередь, в "Яндекс.Путешествиях" зафиксировали рост бронирований и обращений отельеров на подключение к площадке.
Кроме того, руководитель "Туту Отелей" Роман Медведев заявил, что трафик на раздел с отелями на их сайте вырос в 4–5 раз. По его словам, в 70% случаев спрос приходится на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. В организации указали, что вынуждены временно остановить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.
До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb.
Ростуризм и Минцифры создадут отечественный аналог сервиса Booking
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