Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" предупредил о росте количества поддельных сайтов компании, пассажиры могут стать жертвами мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.
Там отметили, что с таких сайтов могут утекать данные и списываться средства без получения билета.
"Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов – она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Например, предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет.
Сайт "Аэрофлота" начали подделывать
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