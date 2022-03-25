Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" предупредил о росте количества поддельных сайтов компании, пассажиры могут стать жертвами мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Там отметили, что с таких сайтов могут утекать данные и списываться средства без получения билета.

"Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов – она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Например, предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет.

