Телефонные мошенники на фоне санкций придумали новую схему кражи денег россиян

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В России телефонные мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан на фоне введенных санкций против банков РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, накануне в столичную полицию с заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился менеджером банка ВТБ.
Звонивший утверждал, что у женщины есть вклад и приложение "Кошелек", на ее имя открыта заявка на перевыпуск банковской карты и ей назначен личный менеджер, который в ближайшее время должен с ней связаться.
"Спустя некоторое время женщине вновь позвонил неизвестный, представился ее личным менеджером и сообщил, что будет сопровождать ее в процедуре открытия нового счета для того, чтобы она могла без проблем осуществлять денежные переводы и платежи", – рассказал источник.
По его словам, женщина зашла в приложение ВТБ и, следуя инструкциям звонившего, перевела 335 тысяч рублей на реквизиты, которые ей назвали. После этого звонивший сообщил, что деньги поступят на ее новый счет в течение пяти минут, однако этого не произошло.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в столице неизвестные выманили у женщины 750 тысяч рублей, обещая ей роль в кино. По словам собеседника агентства, 21 февраля в полицию обратилась жительница столицы 1989 года рождения, которая рассказала, что в декабре прошлого года в Шмитовском проезде встретилась с гражданками по имени Инга, Муза и Кира. По устной договоренности она перевела на счет Инги 750 тысяч рублей за обещанную роль в полнометражном фильме.
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