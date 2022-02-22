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происшествия

09:53

Мошенницы выманили у москвички 750 тысяч рублей за роль в фильме

происшествия

Фото: depositphotos/macor

В столице неизвестные выманили у женщины 750 тысяч рублей, обещая ей роль в кино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 21 февраля в полицию обратилась жительница столицы 1989 года рождения, которая рассказала, что в декабре прошлого года в Шмитовском проезде встретилась с гражданками по имени Инга, Муза и Кира.

"По устной договоренности она перевела на счет Инги 750 тысяч рублей за обещанную роль в полнометражном фильме. По сей день роль ей не предоставили, деньги не возвращают", – рассказал собеседник агентства.

Данную информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали лжеюристов, которые обманули около 100 человек. Мошенники звонили гражданам по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.

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