В Приморье сотрудница банка предстанет перед судом по обвинению в краже денег пенсионеров

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В Приморском крае перед судом предстанет сотрудница банка, которую обвиняют в хищении средств с кредитных карт пенсионеров. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней сотрудницы банка <...>. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина, работавшая старшим финансовым консультантом кредитно-кассового офиса в поселке Пограничном, похищала деньги, используя личные данные клиентов. Как установило следствие, фигурантка похищала с карт от 15 до 75 тысяч рублей, от чего пострадали девять пенсионеров и сам банк.

Отмечается, что дело в отношении женщины было возбуждено по части 3 статьи 183 УК РФ ("Незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну"), части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации") и части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

В Москве сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, который подозревается в том, что он, представившись полицейским, внушил пенсионерке по телефону отдать ему 600 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.