Суд в США назначил разбирательство по делу зампреда правления "Новатэка" на ноябрь

20:36
Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Суд в американском штате Флорида назначил на ноябрь разбирательство по делу зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя, которого обвиняют в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
15 октября будет проведено совещание, на котором определят дальнейший порядок рассмотрения дела. Уточняется, что, если Джитвэя признают виновным, ему в сумме грозит до 20 лет тюремного заключения за каждый эпизод мошенничества, уклонения от налогов, предоставления ложных данных в финансовый отдел международного банка, помощи в подготовке заявления на возврат налогов и умышленного непредоставления налоговой декларации.
Об аресте топ-менеджера стало известно накануне. По версии Минюста США, с 2005 по 2016 год он принимал участие в мошеннической схеме, с помощью которой скрыл на офшорных счетах 93 миллиона долларов.
Позже Марк Джитвэй был отпущен под залог в 80 миллионов долларов. Топ-менеджер не признает свою вину.
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