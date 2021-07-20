Суд в США приговорил россиянина Левашова к уже отбытому сроку за хакерство

20 июля, 23:39
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Суд в штате Коннектикут в США во вторник, 20 июля, приговорил россиянина Петра Левашова, который ранее сознался в хакерстве, к уже отбытому тюремному сроку. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд счел наказание достаточным и три последующих года Левашов будет находиться под наблюдением.
Россиянина задержали в Испании в 2017 году, в феврале 2018 года его экстрадировали в Соединенные Штаты. Левашову вменяли создание и управление ботнет-сетью. По данным американского Минюста, сетями ботов Левашов управлял более 20 лет, программа использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.
Обвинение добивалось наказания от 12 лет одного месяца и до 14 лет семи месяцев тюрьмы. В качестве отягчающих обстоятельств был в том числе заявлен ущерб на сумму более чем в 3,5 миллиона долларов. В числе смягчающих обстоятельств обозначили только признание Левашовым вины.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель мяса JBS, ставший жертвой хакеров, заплатил вымогателям выкуп в размере 11 миллионов долларов.
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