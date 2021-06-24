В США заявили, что хакеры из РФ не поражают компьютеры с русским языком

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Хакеры из России разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет избегать заражение компьютеров с установленным по умолчанию русским языком, считают в Вашингтоне.

Такую версию озвучила первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса Соединенных Штатов.

"Действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский язык установлен по умолчанию", – приводит ее слова ТАСС.

Оянг также утверждает, что противники Вашингтона "создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством". В частности, "позволяют им действовать внутри своих границ" и "укрывают от преследования".

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель мяса JBS, ставший жертвой хакеров, заплатил вымогателям выкуп в размере 11 миллионов долларов.