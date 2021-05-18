Глава СВР заявил о возможной причастности разведки США к кибератаке на SolarWinds

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Фото: depositphotos/REDPIXEL
Директор СВР Сергей Нарышкин считает, что американские спецслужбы могут стоять за прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds. Об этом он сообщил в интервью BBC.
"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа", – пояснил Нарышкин.
По его словам, данные обвинения можно воспринимать в качестве лестной оценки.
"Но не в моих правилах представлять творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", – сказал Нарышкин.
Он также напомнил, что так никто и не предоставил доказательств участия в инциденте СВР.
Ранее спецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в кибератаках. Американская сторона заявила об использовании пяти различных уязвимостей со стороны России.
Крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может стоять не Россия, а Китай. Политик отмечал, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о непричастности Москвы к хакерским атакам. Представитель Кремля подчеркивал, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны".
Массовая кибератака затронула правительство США на всех уровнях
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