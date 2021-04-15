Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в кибератаках. Американская сторона заявила об использовании пяти различных уязвимостей со стороны России.
"Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством", – приводит РИА Новости сообщение спецслужб.
Также спецслужбы сообщили, что, кроме компрометации сети поставок SolarWinds, СВР совершала таргетирование исследовательских объектов по коронавирусу.
Сообщение было подписано Федеральным бюро расследований США, Агентством по национальной безопасности и Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.
Ранее ряд органов Европейского союза, в том числе Еврокомиссия (ЕК), подвергся массированной кибератаке. По словам представителя ЕК, институты Евросоюза столкнулись с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: