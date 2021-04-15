Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках

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Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в кибератаках. Американская сторона заявила об использовании пяти различных уязвимостей со стороны России.

"Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством", – приводит РИА Новости сообщение спецслужб.

Также спецслужбы сообщили, что, кроме компрометации сети поставок SolarWinds, СВР совершала таргетирование исследовательских объектов по коронавирусу.

Сообщение было подписано Федеральным бюро расследований США, Агентством по национальной безопасности и Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Ранее ряд органов Европейского союза, в том числе Еврокомиссия (ЕК), подвергся массированной кибератаке. По словам представителя ЕК, институты Евросоюза столкнулись с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре.