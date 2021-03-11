Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты компании – разработчика антивирусного ПО McAfee спрогнозировали главные киберугрозы 2021 года, передает РИА Новости.
Наиболее опасным специалисты называют прием бэкдора в цепи поставок. По их мнению, этот тип атак позволяет обходить киберзащиту из-за использования доверенного ПО.
"В результате происходят кража или уничтожение данных, остановка работы критически важных систем с целью выкупа, организация сбоев системы, которые приводят к кинетическим повреждениям, или просто внедрение дополнительного вредоносного контента по всей сети организации для сохранения контроля даже после того, как первоначальная угроза, казалось бы, миновала", – говорится в прогнозе.
Также злоумышленники могут взламывать домашние системы, поскольку многие компании все еще находятся на удаленке. Уточняется, что в этом случае хакерам будут помогать слабая политика конфиденциальности, уязвимость систем.
"Чтобы скомпрометировать домашнюю среду, в 2021 году злоумышленники будут предпринимать различные атаки как на корпоративные, так и на потребительские устройства", – прогнозируют специалисты.
Также в прогнозе McAfee указываются и атаки на облачные платформы. Они, по словам экспертов, будут либо механизированными и широко распространенными, либо изощренными и узкоспециализированными. Также вырастет и количество атак на системы мобильных платежей. Хакеры, как прогнозируют в McAfee, будут использовать схемы QR-кодов, получая с их помощью доступ к данным потребителей.
"Например, зная, что собственники предприятий хотят загрузить приложения для создания QR-кодов, злоумышленники будут заманивать пользователей с целью загрузки ими вредоносных поддельных приложений", – поясняется в прогнозе.
Кроме того, уточняется, что киберпреступники будут компрометировать корпоративных жертв через соцсети. Для этого они будут использовать LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что США намерены совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями. Уточнялось, что "скрытые контрудары" будут произведены в течение трех недель.
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