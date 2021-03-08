США намерены провести несколько кибератак по российским системам – СМИ

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Несколько кибератак намерены совершить США по российским системам, связанным с властями. Об этом сообщает газета New York Times.

Уточняется, что "скрытые контрудары" будут произведены в течение трех недель. По данным источников, которые New York Times не раскрывает, о действиях США станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.

Кроме того, в США намерены ввести экономические санкции против Москвы за якобы хакерские действия.

Также существует вероятность того, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны, которые вводят международные санкции, задуматься о целесообразности таких действий.

В конце февраля стало известно, что США планируют ввести очередные санкции против Российской Федерации. Причиной реализации санкций называют вероятное вмешательство РФ в выборы в США и участие российских граждан в кибератаках на американские структуры и ведомства.

