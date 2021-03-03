США пообещали больше не свергать режимы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой, так как это не работает. Об этом он сообщил во время своего телевизионного обращения к американцам по теме внешней политики.
"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и, какие бы благие намерения не были, это не работало", – сказал он.
По словам госсекретаря, администрация Байдена намерена делать это, подавая пример другим странам и побуждая к демократии.
В конце февраля стало известно, что США планируют ввести очередные санкции против Российской Федерации. Скорый переход к новым ограничениям анонсировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, причина реализации санкций – вероятное вмешательство РФ в выборы в США и участие российских граждан в кибератаках на американские структуры и ведомства.
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