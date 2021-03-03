Минторг США опубликовал список российских компаний, против которых вводятся санкции

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Минторг США опубликовал черный список компаний, против которых вводятся санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в список попали 9 российских компаний. Кроме того, под ограничения попал 27-й научный центр Минобороны РФ.

Всего под санкциями оказались 13 организаций. В их числе – Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, "Фемтеко", "Интерлаб", "ЛабИнвест", OOO "Продукты АНАЛИТ", OOO "Интертех", Pharmcontract GC, Rau Faem, "Регионснаб" и Riol-Chemie.

"Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии", – поясняется в заявлении Минторга.

Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале Евросоюза отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.