В Совфеде считают, что Россия должна ответить на санкции ЕС и США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна жестко ответить на санкции США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции. За что наказывать ФСБ? Отсутствует и судебное решение, и расследование", – заявил Джабаров.
Политик добавил, что санкции Европейского союза против высокопоставленных должностных лиц России также должны повлечь за собой обязательные ответные меры.
"Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры. Причем в каждой из стран Евросоюза есть основания найти тех, кто за эти санкции отвечает", – заявил Джабаров.
Ранее Европейский союз расширил антироссийские санкции, подвергнув ограничительным мерам генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Сообщалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.
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