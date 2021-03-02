ЕС ввел санкции против высокопоставленных должностных лиц России

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Европейский союз расширил антироссийские санкции, подвергнув ограничительным мерам генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщает ТАСС.
В Официальном журнале Евросоюза отмечается, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
"22 февраля 2021 года Совет по иностранным делам согласился продолжить работу над будущими ограничительными мерами в ответ на серьезные нарушения прав человека. В этом контексте, а также учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России, четыре человека должны быть включены в перечень физических или юридических лиц, организаций или органов, к которым применяются ограничительные меры", – говорится в сообщении.
Теперь, в соответствии с введенными ограничениями, всем четверым лицам будет запрещен въезд на территорию государств Евросоюза и хранение средств в европейских банках.
Новые санкции были согласованы министрами иностранных дел 27 стран ЕС на заседании в Брюсселе 22 февраля. Об этом объявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что ограничительные меры коснутся российских должностных лиц.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.
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