Петр Толстой: у России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с СЕ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы, никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются, заявил заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
"Буду говорить недипломатическим языком: почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Никто не хочет обсуждать с Россией социальные проблемы, здравоохранение или вопрос искусственного интеллекта. От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки перспективе ближайших 10 лет. И это связано не только с тем, что большинство стран Совета Европы – члены НАТО, а с тем, что мы сами не донца осознаем интересы нашей страны во внешней политике", – заявил Толстой в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация" в Совете Федерации.
Кроме того, Толстой также не исключил вероятность запуска трехсторонней процедуры для исключения России из Совета Европы. Он отметил, что "мы должны быть готовы к этому".
"Мы должны думать о том, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", – заключил Толстой.
В заседании принимали участие сенаторы и депутаты Государственной думы, представители МИД России. Круглый стол приурочен к 25-летию членства России в Совете Европы. Российская Федерация вступила в СЕ 28 февраля 1996 года, став 39-м членом организации. Стороны обсудили историю и перспективы сотрудничества России и стран Европы, вопросы актуальной международной повестки и этнической политики в регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер. При этом Лавров считает, что из-за отсутствия реакции организации на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в прибалтийских странах авторитет СЕ расшатывается.
Лавров также заявлял, что построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой они, можно сказать, разорваны в клочья.
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