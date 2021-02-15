Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Разрыв отношений РФ и ЕС начался уже давно, при этом инициатором стал Евросоюз. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает "Газета.ру".

Глава дипмиссии сделал заявление по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаавист в Петербурге.

"Любой мало-мальски интересующийся ситуацией в Европе человек понял, что процесс разрыва продолжается несколько лет", – отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, с 2014 года, когда Украина столкнулась с госпереворотом, тогда и начался постепенный разрыв отношений. Лавров допустил, что именно в тот период ЕС не смог выполнить договоренности, достигнутые накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи Германия, Франция, а также Польша.

Также Лавров отметил, что оппозиция "наплевала" на эти подписи и на мнение ЕС, заключавшееся в необходимости выполнять договоренность.

Ранее Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с ЕС. Петер Стано добавил, что обычно организация не реагирует на заявления политических деятелей в СМИ.