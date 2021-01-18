Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно", – заявил Лавров.

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web направила в суд иск к компании Apple, в котором потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. В НКО заявили, что в Telegram якобы распространяется информация неонацистского и расистского содержания. По мнению организации, приложение не способно пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны, его инаугурация запланирована на 20 января.

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как в это приложение устремились сторонники Дональда Трампа. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что в первую неделю января число активных пользователей соцсети превысило 500 миллионов в месяц.

