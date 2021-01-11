Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету

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Сенатор Алексей Пушков предупредил об угрозе суверенитету России на фоне событий в США. Об этом российский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что власти РФ сделают выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки официальных аккаунтов Дональда Трампа. Сенатор отметил, как сетевые гиганты в США действуют в условиях политического кризиса.

"Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны", – подчеркнул Пушков.

Ранее в Twitter объявили о блокировке личного аккаунта действующего президента США. Руководство соцсети пояснило, что такие меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. В свою очередь, Трамп заявил, что это не заставит его замолчать.

Кроме того, аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram также были заблокированы.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.