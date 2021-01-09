Twitter приостановил действие аккаунта предвыборного штаба Трампа

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Аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа в Twitter временно заблокировал. Такое решение приняла социальная сеть, сообщает РИА Новости.

Перед этим в компании заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.

Это сообщение также было удалено, а действие страницы приостановлено.

В среду, 6 января, в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли четверо протестующих. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

Позднее в Белом доме заявили, что готовят мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Отмечалось, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.

