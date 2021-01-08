Прокуратура США сообщила об одном русскоязычном задержанном в Вашингтоне

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В Прокуратуре США сообщили, что один из задержанных после беспорядков в Вашингтоне в суде потребовал услуги переводчика с русского языка, передает The Washington Post.

Подробной информации о личности этого человека не приводится, однако известно, что он сказал судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".

По информации издания, в Высшем суде округа Колумбия в четверг, 7 января, предстали несколько десятков задержанных после беспорядков. По факту захвата Капитолия было возбуждено 40 дел.

В среду, 6 января, в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли четверо протестующих. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

Позднее в Белом доме заявили, что готовят мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Отмечалось, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.