Трамп назвал ужасным штурм Капитолия

06:31
Фото: AP/TASS/Jacquelyn Martin
Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки в центре Вашингтона. Заявление главы государства было размещено на его официальной странице в Twitter.
Трамп выразил свое возмущение произошедшим беззаконием и хаосом.
"Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся", – сообщил глава Белого дома.
Трамп выразил мнение, что участники нападения на Капитолий осквернили основы американской демократии. Кроме того, он назвал штурм здания конгресса ужасным.
"Те, кто нарушил закон, вы заплатите", – пообещал президент.
Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Позднее в Белом доме заявили, что готовят мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Отмечалось, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.
В США разыскивают участников штурма здания конгресса в Вашингтоне
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