СМИ: Четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после протестов

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Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после беспорядков в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

По информации источников телеканала, заявление об увольнении написал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, причиной такого решения послужили действия нынешнего президента Дональда Трампа и нападение его сторонников на Капитолий.

Также подали в отставку руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.

Отмечается, что Мэттьюс подала в отставку по тем же причинам, что и Поттинджер.

"Для меня было честью работать в администрации Трампа, и я горжусь политикой, которую мы проводим. Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела <...> Я ухожу со своей должности", – заявила Мэттьюс.

Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.