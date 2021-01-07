В МИД назвали "внутренним делом США" протесты в Вашингтоне

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Протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа являются внутренним делом этой страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она обратила внимание на то, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, американские СМИ стали инструментом политической борьбы.

"Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила в городе комендантский час. Он начал действовать с 18:00 по местному времени (02:00 7 января по московскому времени).

Заседание Конгресса прервали, некоторых конгрессменов эвакуировали на военную базу. Заседание возобновили после наведения порядка. Несмотря на это, мэр Вашингтона продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней. Она объяснила это опасениями, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации, которая назначена на 20 января.